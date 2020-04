Автоматизация создания timelapse с камеры видеонаблюдения с помощью ffmpeg

Итак - имеется у нас городская камера видеонаблюдения + сервера под *nix. Захотелось автоматизировать сборку таймлапсов и заливку их на ютуб.

Создаем баш-файлик на сервере cam2jpg.sh - в нем мы будем с помощью ffmpeg конектится к rtsp-потоку камеры и сохранять скриншоты к себе на винт (каждые 10 секунд) + добавлена проверка, что бы при перезапуске трансляции нумерация файлов продолжалась, а не перезаписывались текущие: #!/bin/sh export DATE2=`date +%Y-%m-%d` mkdir -p /usr/home/admin/timelapse/$DATE2 ST_NUM="$(ls -t1 /usr/home/admin/timelapse/$DATE2/*.jpg | head -n 1 | rev | cut -d '/' -f1 | rev | sed 's/[^0-9]*//g')" if [ ! "$ST_NUM" ];then ST_NUM="00000" fi /usr/local/bin/ffmpeg -rtsp_transport tcp -i rtsp://login:pass@server_ip/h264/ch2/main/av_stream -f image2 -vf fps=fps=1/10 -q:v 1 -vcodec mjpeg -start_number $ST_NUM /usr/home/admin/timelapse/$DATE2/img%05d.jpg пути к файлам возможно меняем на свои. далее идем в crontab и делаем там 2 записи - первая будет запускать скрипт сбора скринов, а вторая выключать. ночью вид не интересный, т.ч. я ограничился сбором кадров с 5 утра до 21 вечера 00 05 * * * /usr/home/admin/timelapse/cam2jpg.sh > /dev/null 2>&1 00 21 * * * killall ffmpeg т.к. у меня нет других запущенных поцесов с ffmpeg, то я убиваю все текущие переходим к второму файлку jpg2avi.sh - в нем мы будем собирать все наши картинки в таймлапс-видео-файл.

полученный ролик идет без звука, т.ч. добавляем туда фоновую музыку. для этого создаем рядом папку music и закидываем mp3-файлы (продолжительность желательна от 5 до 8 минут). имена файлов должны быть без пробелов. скрипт будет случайным образом выбирать мелодию. после объеденяем музыку и видео и сохраняем файл в mp4-формат.

получившийся таймлапс заливаем на юту с помощью php-скрипта из этой статьи #!/bin/sh export DATE2=`date +%Y-%m-%d` /usr/local/bin/ffmpeg -i /usr/home/admin/timelapse/$DATE2/img%05d.jpg -acodec libx264 -b:v 2048k -f avi /usr/home/admin/timelapse/$DATE2/TimeLapse-$DATE2.avi FILES="/usr/home/admin/timelapse/music/*" r_file="$(/usr/local/bin/gshuf -n1 -e $FILES)" /usr/local/bin/ffmpeg -y -i /usr/home/admin/timelapse/$DATE2/TimeLapse-$DATE2.avi -i "$r_file" -c:v copy -c:a copy /usr/home/admin/timelapse/$DATE2/TimeLapse-$DATE2.mp4 /usr/local/bin/php /usr/home/admin/timelapse/ytu.php > /usr/home/admin/timelapse/yt_log.txt в crontab добавляем следующую строчку: 01 21 * * * /usr/home/admin/timelapse/jpg2avi.sh > /usr/home/admin/timelapse/video_log.txt

Ко всему этому можно еще в крон добавить скрипт мониторинга запущеного процесса ffmpeg и если он не обнаруживается - запускать.

#!/bin/sh if [ $(pgrep ffmpeg)>'0' ] then echo "Запущен" else echo "Не запущен" /usr/home/admin/timelapse/cam2jpg.sh fi

Итого статистика: за сутки в папке собирается 5760 картинок в среднем занимающих под 600мб + создается 2 ролика avi и mp4 занимающие в среднем по 60мб. Результат получившегося на полном автомате таймлапсса ниже: